Раскол в “Слуге народа”: депутаты отправятся в НАБУ жаловаться друг на друга в продаже округов

На съезде партии «Слуга народа» разразился скандал, когда один из членов партии обвинил своих однопартийцев в «продаже» собственных избирательных округов.

В партии «Слуга Народа» по результатам съезда намечается раскол между руководством и депутатами-мажоритарщиками из-за вскрытия фактов «продажи» избирательных округов. Информацию об обвинениях в адрес некоторых членов партии которые продали свои округа обнародовал Telegram-канал «Агент Катерина», сообщив об этом в своей новостной ленте.

«Кроме заявления об изменении идеологии партии «Слуга народа» и выбора нового руководства есть и другие результаты съезда «Слуги народа». Например, раскол между мажоритарщиками и руководством партии», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Стало известно, что депутат-мажоритарщик Антон Поляков выступил против председателя партии Александра Корниенко. Поляков напомнил о «продаже» округов депутатами Павлом Халимон и Валерием Давыденко. Эти факты замалчиваются и остались без реагирования со стороны руководства партии.

«В свою очередь Александр Корниенко предложил Полякову обратиться по этому вопросу в НАБУ и САП. Ну и заодно пройти полиграф (так что можно ожидать вторую «полиграфическую» войну)», – отмечается в сообщении Telegram-канала.

В результате Поляков и еще часть фракции «Слуга народа» начнет рабочую неделю с поездки в НАБУ и САП – в 16.00 начнут писать друг на друга заявления: говорят о 11 фактов продажи округов.

«Поляков также ждет там и Корниенко. После этого вместе поедут на заседание фракции. Будет жарко», – подчеркивается в сообщении Telegram-канала.