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Ирина Луценко забрала вещи из Верховной Рады

Ирина Луценко.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко и его жена Ирина намерены покинуть Украину и перебраться в Лондон.

Появилась информация, что сложившая депутатские полномочий член партии «Европейская солидарность» Ирина Луценко намерена уехать с мужем, экс-генпрокурором Юрием Луценко, в Лондон. Такую информацию обнародовал Telegram-канал «Агенты Катерины», сообщив, что она вынесла все свои вещи из рабочего кабинета в Верховной Раде.

«Сегодня в комитетах ВРУ Ирина Луценко, женщина экс-генпрокурора Юрия Луценко, вынесла все вещи из кабинета на 8 этаже. Даже Юра помогал», – пишет редакция Telegram-канала.

«Известно, что она сдает свой мандат. И говорят что едут в Лондон. Лондон всех принимает», – добавляет редакция Telegram-канала.

Напомним, что Ирина Луценко подала заявление о сложении с себя депутатских полномочий по состоянию здоровья.

Источник Telegram-канал Агенты Катерины
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