Репрессии ФСБ: из Крыма не выпустили правозащитницу Сеитмуратову

Оккупационные власти не выпустили из Крыма диссидентку Айше Сеитмуратову. Женщина с 1978 года имеет гражданство США.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров вечером 8 ноября заявил, что оккупационные власти Крыма задержали ветерана крымскотатарского движения, 82-летнюю советскую диссидентку Айше Сеитмуратову, сообщает он на странице в Facebook.

По его словам, Сеитмуратову задержали на КПВВ «Чаплынка», расположенном на админгранице между материковой частью Украины и оккупированным Крымом.

«Только что стало известно, что русские оккупанты задержали легендарную 82-летнюю Айше Сеитмуратову, крымскую татарку, советского диссидента, журналиста, историка, ветерана крымскотатарского национального движения», – написал в фейсбуке.

Позже он уточнил, что ее не задержали, а не пропустили через «Чаплынку», так как Сеитмуратова с 1978 года, когда ее выгнали из СССР, имеет паспорт США.

«Отослали ее на контрольно-пропускной пункт Чонгар: мол, иностранцы могут пересечь «границу» в указанном пункте. От Чаплынки до Чонгара расстояние более 120 километров», – написал Чубаров.

Только что стало известно, что на контрольном пункте Чаплынка административной границы между материковой частью… Geplaatst door Рефат Чубаров op Vrijdag 8 november 2019

После полуночи он сообщил, что Сеитмуратова вернулась в Симферополь.

«На ее удачу, в то время, когда после часового задержания российские оккупанты ее отпустили, через данный контрольно-пропускной пункт в Крым заезжал соотечественник, который и довез Айше Абла в Симферополь», – сообщил Чубаров.

Сеитмуратова постоянно проживает в Крыму.