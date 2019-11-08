Театральный экстремизм: власти Москвы запретили спектакль по мотивам “Чиполлино”

В Москве запретили спектакль по мотивам «Чиполлино». В театре полагают, что власти напугала фраза: «Кур нет, но вы держитесь».

В Москве на международном театральном фестивале любительских театров «Молодые-молодым» запретили показ детского спектакля «#рябчиковжуй #новыдержитесь» по мотивам повести о Чиполлино, сообщила худрук Лианозовского театра Надежда Егорова, передает «МБХ Медиа».

По ее словам, о запрете на показ стало известно накануне вечером.

«На мой взгляд, это текст Джанни Родари, который становится с каждым годом актуальнее. Наверное, их напугала фраза: «Кур нет, но вы держитесь». Эта фраза и когда отнимают домик у кума Тыквы, подростки говорят: «Национализация, экспроприация, девальвация, реновация», – приводит издание слова Надежды Егоровой.

Также она отметила, что директор центра культуры «Сцена» Анжелика Петрова посчитала, что «такое» нельзя показывать на сцене государственного учреждения.

«За ней коллектив, у которого семьи и ипотеки. Она сказала, что накажет всех сотрудников, которые этот спектакль выбрали. Вчера мы подали официальный запрос, чтобы они официально объяснили причину, по которой они нам отказали. Они нас официально пригласили, теперь пусть официально откажут», – заявила Егорова.

Спектакль должны были показывать 9 ноября в ЦК «Сцена». Чтобы постановку показали в рамках фестиваля, она прошла специальный отбор.