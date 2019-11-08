“Вредная инициатива”: Елисеев об инициативе партии “Голос” по выходу из Минских договоров

«Голос» призывает выйти из минских соглашений, чтобы заморозить конфликт на Донбассе и укрепить позиции Украины для деоккупации не только Донбасса, но и Крыма. Эту инициативу назвали крайне вредным шагом для Украины.

Инициативу партии «Голос» о выходе Украины из Минских соглашений ситают вредным для Украины шагом. Такое мнение в своем Twitter высказал экс-заместитель главы Администрации президента Украины Петра Порошенко украинский дипломат Константин Елисеев.

«Крайне вредная инициатива! Замораживание ситуации и отказ от Минска – это равно отмене западных санкций, снятию вопроса российской агрессии с международной повестки дня и окончательной потери части Донбасса, а так же – опасный прецедент и поражение в войне», – написал Елисеев.

https://t.co/YzriKrEArh Вкрай шкідлива ініціатива! Замороження ситуації та відмова від Мінську = скасування західних санкцій, зняття питання рос агресії з міжн порядку денного, остаточна втрата частини Донбасу, небезпечний прецедент і поразка у війні. — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) November 8, 2019

Партия Святослава Вакарчука «Голос» опубликовала заявление, в котором призывает власти в выбору новой стратегии по борьбе с российской агрессией. В партии призывают выйти из Минских соглашений и провести работу по укреплению украинских позиций и обороноспособности, говорится в партийном заявлении.

«Мы считаем, что единственный эффективный путь для Украины сегодня – это выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию до усиления собственных позиций», – говорится в заявлении партии «Голос».

Мы боремся на два фронта – с Россией на внешнем фронте, с коррупцией, слабой экономикой и неэффективностью государственных институтов на внутреннем.

«Пока вернуть Крым и Донбасс на условиях, приемлемых для Украины, невозможно. Поэтому нужно строить страну, развивать экономику и возвращать свои земли, когда у нас будет достаточно сил, а международная ситуация будет этому способствовать», – отмечают в заявлении.

В партии «Голос» подчеркивают, что сегодняшняя Россия не готова к конструктивному разговору. Она продолжает политику, начатую в 2014 году: создать контролируемую автономию в составе Украины, которая уничтожит нас изнутри.

«Так, ожидаемая президентом Зеленским поездка на встречу в нормандской формате может принести только две вещи: групповую фотографию принуждения Украины к миру на условиях Москвы. С выборами без контроля над границей, потому что так записано в Минских сделках», – подчеркивается в заявлении.

Напомним, что появилась информация о новых кандидатах на пост председателя Комитета международной политики Верховной Рады.