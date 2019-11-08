Юрист предвыборного штаба СН и УКРОПовец: кто претендует на должность главы комитета по иностранным делам

Засветившийся в секс-скандале народный депутат от «Слуги Народа» Богдан Яременко передумал добровольно уходить с поста председателя Комитета международной политики Верховной Рады. В то же время на пост председателя Комитета сейчас появилось еще два кандидата, пишет на своей странице в Facebook журналист-международник Игорь Соловей.

«Наглость высшей пробы: скандальный ловелас «без анала» Богдан Яременко продолжает издеваться над общественным мнением. Теперь он уже передумал добровольно уходить с поста председателя Комитета международной политики Верховной Рады (хотя заявление ранее написал). Получилось как всегда: пацан слово дал – пацан слово забрал. Теперь он полагается на решение фракции «Слуги народа», – пишет журналист.

«А тем временем на пост председателя Комитета сейчас появилось еще два кандидата: Никита Потураев (соратник Яременко по партии УКРОП) и Вадим Галайчук (главный юрист предвыборного штаба Владимира Зеленского). Ранее рассматривали Лизу Ясько и Марину Бардину (экс-помощница Сергея Лещенко)», – отмечает Соловей.

Наглість вищої проби: скандальний ловелас "без анала" Богдан #Яременко продовжує знущатись над громадською думкою. Тепер… Geplaatst door Solovey Igor op Vrijdag 8 november 2019

Напомним, что вместо провалившегося проекта «Слуга народа» в Верховную Раду планируют завести сразу три политсилы с помощью которых будет установлен полный контроль над законодательной властью.