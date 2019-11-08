Досрочные выборы в Раду: Коломойский хочет избавиться от неугодных депутатов в “Слуге народа”

Вместо провалившегося проекта «Слуга народа» в Верховную Раду планируют завести сразу три политсилы с помощью которых будет установлен полный контроль над законодательной властью.

Партия «Слуга народа» начала разворачивать предвыборные штабы. Пошла подготовка к досрочным парламентским выборам. Лидер партии «Самопомощь» Оксана Сыроид сделала такое заявление в пятницу в эфире программы «Печерські пагорби» на «Радио НВ».

«Партия «Слуга народа» начала разворачивать предвыборные штабы. Пошла подготовка к досрочным парламентским выборам. Это второй из депутатов VIII созыва, кто рассказал мне на этой неделе о досрочных выборах в Раду. По информации второго, инициатором переизбрания парламента является Игорь Коломойский», – сказала Сыроид.

«Якобы он планирует отказаться от «Слуг», которых ему не удалось полностью взять под контроль и «вложиться» в три проекта, которые будет поддерживать финансово и «вести» в Раду: «провокаторы» (самые одиозные представители «Слуг»), «местные» (аналог партии, в журналистских кругах называемой «плохие Гены») и «националисты» (какая-либо из националистических партий-организаций)», – добавила она.

Напомним, что «Схемы» рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому. Шефир приезжал в офис олигарха на служебном автомобиле Госуправления делами.