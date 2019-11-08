5 тысяч долларов за срыв Томоса: наместник Лавры Павел курировал процесс дискредитации ПЦУ

Россия пыталась сорвать предоставления Томоса. Новые подробности в деле о $ 5 тыс. за срыв предоставления Томоса, где фигурировал наместник Лавры Павел и российский куратор.

Печерский районный суд Киева дал разрешение на конфискацию в доход государства $ 5 тыс., которые предназначались для склонения лиц к свержение конституционного строя (ч. 1 ст.109 УК Украины), сообщает «Главком» со ссылкой на постановление суда от 29 октября.

«По данным предварительного расследования, неустановленные граждане Украины осуществляли подбор лиц, за соответствующее денежное вознаграждение должны были участвовать в радикальных акциях в Киеве. Денежные средства на проведение акций приобретались во время посещения ими территории Российской Федерации. Возможными датами, которые планировалось использовать для совершения противоправных намерений, были годовщина трагических событий евромайдан или образования в Украине Единой автокефальной православной церкви», – говорится в сообщении издания.

Что касается $ 5 тыс., то эти средства в конце ноября 2018 в Москве получили двое украинцев от гражданина России. За это вознаграждение они должны были провести в Киеве ряд массовых мероприятий на религиозную тематику, в том числе таких, которые могут быть направлены на срыв получения Украиной Томоса и использования указанного факта для дестабилизации общественно-политической обстановки (митинги, радикальные акции, массовые манифестации, акты гражданского неповиновения т.д.).

«По прибытии в Украину они обратились к сотрудникам Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области и рассказали все обстоятельства», – отмечает издание.

Кроме этого, в рамках этого эпизода спецслужбы также проверяли возможную причастность предстоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита УПЦ Московского патриархата Павла. В частности, церковнослужитель встречался в административном здании лавры на ул. Лаврская, 15 с двумя украинцами, которые взяли деньги от российского куратора. Все общение записывалось спецслужбами.

«Добавим, что в конце ноября 2018 СБУ инициировала обыск квартиры священника УПЦ МП Павла в рамках дела о разжигании межконфессиональной розни», – подчеркивают в издании.

Как известно, 8 ноября, Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время Божественной литургии в храме в столице Египта поминал имя Митрополита Киевского и всея Украины Епифания как Предстоятеля автокефальной Православной Церкви Украины, сообщил на своей странице Facebook представитель ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря), а также греческое православное издания «Orthodoxia» и греческое церковное издание «Romfea».

«Достоверность подтверждена из двух информированных источников. Позже ожидается официальное сообщение», – сообщил он.

Таким образом Александрийский Патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалии ПЦУ. Как известно, Александрийская Церковь имеет в диптихах второе после Вселенского Патриархата место.

Таким образом, официально ПЦУ признали Константинопольская, Элладская и Александрийская церкви.

Сьогодні, 8 листопада, Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ під час літургії в день Собору Архістратига… Geplaatst door Євстратій Зоря op Vrijdag 8 november 2019

Напомним, ранее ПЦУ признал Собор епископов Греции.

31 октября Польская автокефальная православная церковь отказалась признать Православную церковь Украины.

ПЦУ была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Вселенский патриарх Варфоломей 5 января 2019 подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Синод Элладской православной церкви, который состоялся 26-28 августа, подтвердил каноничность предоставления автокефалии Православной церкви Украины.