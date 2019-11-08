Конец “медового месяца”: Госдеп США ликвидирует пост спецпредставителя по Украине

Появилась информация, что Госдеп США ликвидирует должность спецпредставителя по Украине.
Должность спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины, которую ранее занимал Курт Волкер, будет полностью отменена, сообщает «Foreign Policy» со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.
Ожидается, что все полномочия спецпредставителя перейдут другим чиновникам Госдепартамента, чье портфолио включает украинское направление политики.
Как отмечает издание, ликвидация должности стала первым ощутимым сигналом о том, что последствия от процесса импичмента президента США Дональда Трампа оставят ощутимый след в американской политике в отношении Украины.
Американские чиновники говорят, что должность Волкера, скорее всего, будет отменено в основном потому, что администрации будет трудно найти кого-то на эту роль, учитывая, насколько угрожающей стала работа над направлением политики по Украине.
Те, кто были причастны к ней и дали показания Конгрессу в деле об импичменте, столкнулись с давлением со стороны юристов Госдепартамента. Кроме того их карьера пострадала или вообще была уничтожена.
«Никто в здравом уме не захочет вступить в эту роль. Это четкая проблема, когда весь мир будет следить за каждым твоим движением. А еще у тебя руководство в Госдепартаменте, которо не демонстрирует желания заступаться за своих людей даже в базовых вещах», – сказал бывший чиновник США.
Напомним, что Трамп постоянно давил на украинское руководство, требуя «услугу за услугу».