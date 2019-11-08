Конец “медового месяца”: Госдеп США ликвидирует пост спецпредставителя по Украине

Должность спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины, которую ранее занимал Курт Волкер, будет полностью отменена, сообщает «Foreign Policy» со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Ожидается, что все полномочия спецпредставителя перейдут другим чиновникам Госдепартамента, чье портфолио включает украинское направление политики.

Как отмечает издание, ликвидация должности стала первым ощутимым сигналом о том, что последствия от процесса импичмента президента США Дональда Трампа оставят ощутимый след в американской политике в отношении Украины.

Американские чиновники говорят, что должность Волкера, скорее всего, будет отменено в основном потому, что администрации будет трудно найти кого-то на эту роль, учитывая, насколько угрожающей стала работа над направлением политики по Украине.

Те, кто были причастны к ней и дали показания Конгрессу в деле об импичменте, столкнулись с давлением со стороны юристов Госдепартамента. Кроме того их карьера пострадала или вообще была уничтожена.

«Никто в здравом уме не захочет вступить в эту роль. Это четкая проблема, когда весь мир будет следить за каждым твоим движением. А еще у тебя руководство в Госдепартаменте, которо не демонстрирует желания заступаться за своих людей даже в базовых вещах», – сказал бывший чиновник США.

Напомним, что Трамп постоянно давил на украинское руководство, требуя «услугу за услугу».