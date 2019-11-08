Появились две зоны напряжения: министр Дубилет нуждается в госохране

Министр Дубилет попросил предоставить ему госохрану. Дубилет заявил, что «вокруг него появились две зоны напряжения».

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет просит предоставить ему государственную охрану. Он сообщил о свое просьбе на странице в соцсети Facebook.

«Я обратился сегодня в Управление Государственной Охраны с просьбой выделить мне охрану. Когда я шел в Кабмин, я был уверен, что моя должность будет столь технократической, что кому-кому, а мне это точно не понадобится. Но, видимо, не в украинской политике», – написал Дубилет.

Он также отметил, что вокруг него появились две зоны напряжения.

«Во-первых, я координирую проект по борьбе с теневым алкоголем. Это – огромный и дикий рынок. Надеюсь, что мы сможем показать здесь результаты и добавить в украинский бюджет 5-10 млрд гривен в год, а украинцы станут меньше травиться и умирать. Во-вторых, я один из координаторов проведения конкурсов на государственные топ-должности. Мы сейчас делаем перезагрузку власти по всем государственных органах, предприятиях, учреждениях. Почему некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию», – пояснил министр.

Он также выразил надежду, что необходимость в охране – временная.

Я звернувся сьогодні в Управління Державної Охорони з проханням виділити мені охорону.Коли я йшов у Кабмін, я був… Geplaatst door Дмитрий Дубилет op Vrijdag 8 november 2019

Напомним, в октябре Кабмин сделал Дубилета куратором Государственной службы статистики.