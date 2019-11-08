Боевик Безлер и офицер ГРУ Иванников скрываются в оккупированном Крыму под новыми именами, – расследование

Bellingcat установил новые имена горловского боевика Безлера и офицера ГРУ Иванникова. Они получили поддельные паспорта и скрываются в оккупированном Крыму и России.

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat установила новые имена двух боевиков «ЛДНР» – Игоря Безлера и Олега Иванникова, которые скрываются в оккупированном Крыму и России, сообщается на сайте группы.

Отмечается, что Безлер и Иванников получили поддельные паспорта. При этом их не внесли в базу данных налогоплательщиков России, поскольку у них нет идентификационного номера.

Безлер живет с паспортом на имя «Игоря Николаевича Берегового», дата рождения – 30 декабря 1965 года. Иванников теперь по паспорту «Андрей Лаптев».

Новые паспортные данные Безлера. Новые паспортные данные Иванникова. Пред 1 из 2 След

В паспортном столе Москвы создавали идентификационные данные для «Лаптева» и «Берегового» одновременно, поэтому разница в их паспортных номерах составляет несколько десятков (номер паспорта Безлера – 4513078492, номер Иванникова – 4513078464).

Известно, что Безлер с октября 2014 года находится в оккупированном Симферополе. Про Иванникова известно, что он находится на территории России. Оба боевика – офицеры Главного разведуправления РФ.

Напомним, офицер ГРУ Иванников в Украине объявлен в розыск. Он участвовал в переброске «Бука», сбившего MH17. Ранее он был министром обороны Южной Осетии и одним из кураторов ЧВК «Вагнер».

Безлер (по прозвищу «Бес») руководил горловскими боевиками с весны по осень 2014 года. 1 ноября 2014 года один из главарей боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил, что Безлер «подал в отставку и находится в запасе, на Крымском полуострове». За день до этого Генеральная прокуратура Украины вынесла Безлеру и Гиркину подозрения в умышленных убийствах и пытках.

Летом прошлого года Безлер приезжал на неподконтрольную часть Донбасса, о чем свидетельствовали его фото в соцсетях.