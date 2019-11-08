Неудачная шутка: “Прямой” извинился за инсценировку обыска в эфире

Телеканал «Прямий» извинился за неудачный розыгрыш с «обыском». На телеканале отмечают, что «аллегория заключалась в том, чтобы показать всю абсурдность ситуации в стране».

Телеканал «Прямий» извинился перед зрителями за неудачную шутку, когда во время прямого эфира в студию «ворвались» люди в камуфляже и масках, говорится в заявлении на сайте телеканала.

«Фрагмент нашего вчерашнего вечернего ток-шоу вызвал бурную реакцию. Наша аллегория заключалась в том, чтобы показать всю абсурдность ситуации в стране, где «сюрпризы» происходят почти каждый день. Мы хотели сказать, что такое может произойти с каждым, в любой время и в любом месте. Но мы – информационный канал и шутки – это не наше. Поэтому телеканал «Прямий» искренне приносит извинения, прежде всего, нашим зрителям, за такую неудачную и неуместную в данном вопросе интерпретацию ситуации», – говорится в обращении ведущих и журналистов.

Напомним, утром 7 ноября Государственное бюро расследований пришло с обыском к владельцу телеканала «Прямий», бывшему народному депутату и экс-главе КГГА Владимиру Макеенко. Он приобрел телеканал «Тонис», на базе которого потом создали «Прямий», весной 2017 года. До этого «Тонис» связывали с сыном бывшего президента Александром Януковичем.

Команда телеканала «Прямий» расценила обыски у Макеенко как наступление на свободу слова, а во время вечернего прямого эфира показали розыгрыш с «захватом» студии людьми в камуфляже.