Разведение сил в Петрровском: боевики не согласны на отвод сил одновременно с ВСУ

Российские оккупационные силы и штаб ООС Украины называют разные даты разведение сил в Петровском.

Представители «ДНР» сообщили миссию ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, тогда как Объединенные силы запланировали отход на 8 ноября, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на ресурсы сепаратистов «ДНР».

В так называемой «ДНР» утверждают, что украинские военные накануне вечером якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.

Также боевики заявляют, что сообщили СММ ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если Контактная группа согласует эту дату.

Украинские Объединенные силы анонсировали начало разведения в районе поселка Петровское в Донецкой области на 8 ноября, на 12:00.

Сводок по состоянию на утро 8 ноября относительно обстрелов на Донбассе штаб ООС пока не дает.

2 ноября вблизи Золотого-4 на Луганщине завершилось разведения сил и средств, о котором договорились в начале октября в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Разведение в Петровском сначала планировалось на 4 ноября, но его отложили – и надеялись начать процесс 8 ноября.