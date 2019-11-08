Теневой диктатор: помощник президента тайно посещает Коломойского

«Схемы» рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому. Шефир приезжал в офис олигарха на служебном автомобиле Госуправления делами.

Первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир тайно посещал киевский офис олигарха Игоря Коломойского, при этом приезжал туда поздно вечером и на служебном автомобиле Государственного управления делами, говорится в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях».

Как зафиксировали журналисты, поздно вечером 28 октября с паркинга офисного центра Коломойского выехала Toyota Camry с номерными знаками Государственного управления делами. Ранее «Схемы» установили, что этим авто пользуется первый помощник президента Зеленского и его многолетний бизнес-партнер и совладелец «Квартала 95» Сергей Шефир.

Через час после этого офисный центр оставил также кортеж, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский.

В комментарии «Схемам» Сергей Шефир сначала утверждал, что встречался там не с олигархом, а с другим человеком. Однако, с кем именно, уточнить отказался.

Шефир отметил, что был там в «делах студии «Квартал 95», а не из-за вопроса деятельности президента Зеленского.

На вопрос журналистов, общается он с Коломойским, Шефир ответил утвердительно.

«Он – акционер канала, на который поставляет продукцию студи «Квартал 95». Поэтому мы обсуждали, логично, какие программы будут выходить, все внутренние дела телевизионные», – пояснил Шефир.

Позже он все же признал, что в тот вечер встречался в офисе в центре Киева именно с Игорем Коломойским.

Автомобиль с номерными знаками Государственного управления делами возле офиса Коломойского. Автомобиль с номерными знаками Государственного управления делами возле офиса Коломойского. Пред 1 из 2 След

Сам Коломойский, которому журналисты позвонили сразу же после звонка Шефиру, не стал признавать, что первый помощник президента приезжал именно к нему.

«Он ко мне в офис не приезжал. Он приезжал к товарищу Миндичу. А я его встретил в прихожей … Да, минута, «привет-пока». Он приезжал в вопросах «квартальных». Я не веду эти вопросы. Вот они там, насколько я знаю, согласовывали планы на следующий год», – рассказал олигарх.

Ранее «Схемы» показали, как на празднование 70-го дня рождения Григория Суркиса 4 сентября в гостинице «Интерконтиненталь» съехались представители различных политических поколений, включая представителей новой власти. Среди гостей были бывший глава СБУ, три бывших президента, олигархи и народные депутаты, а также приближенные к Владимиру Зеленскому нынешний глава СБУ Иван Баканов и первый помощник президента Сергей Шефир.