Посол США: у Зеленского возлагают вину за войну на Донбассе на Порошенка, а не на Путина

В команде Зеленского настроены на уголовное преследование представителей бывшего руководства Украины, в том числе и Порошенко.

После публикации стенограммы допроса в Конгрессе США поверенного по делам Украины Уильяма Тейлора выяснилось намерение команды президента Владимира Зеленского преследовать бывшее руководство страны, в том числе пятого президента Петра Порошенко, но не на нацлидера России Владимира Путина. Доказательства таких намерений со стороны нового украинского руководства приводит на своей странице в Facebook журналист-международник Игорь Соловей.

«Перевожу на человеческий язык некоторые свидетельства посла США Тейлора:

ряд представителей высших военно-политического руководства Украины, что влияет на решения президента, не считает Россию (и лично Путина) виновным в развязывании войны против Украины», – пишет Соловей.

«Их текущая деятельность направлена на преследование бывшего руководства политического и силового блока Украины, которое организовывало и осуществляло оборону страны от российской агрессии 2014-2019 гг», – добавил он.

Журналист надеется, что данные свидетельства будут особо внимательно изучены украинскими правоохранительными органами в свете будущих расследований фактов государственной измены отдельных руководителей Украины.

«Надеюсь, эти материалы приобщат к материалам будущего расследования относительно государственной измены отдельных нынешних руководителей Украины», – подчеркивает Соловей.

Перекладаю на людську мову деякі свідчення посла США Тейлора: ряд представників НАЙвищого військово-політичного… Geplaatst door Solovey Igor op Donderdag 7 november 2019

В качестве доказательств обоснованности таких утверждений журналист приводит ряд цитат из стенограммы допроса Тейлора.

«Команда Зеленского собирается преследовать Порошенко по целому ряду вопросов, например, из-за инцидента в Керченском проливе. Президента Порошенко обвиняли в военных решениях, которые он тогда принял», – заявляет Тейлор в своих ответах комиссии Конгресса США.

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер подчеркнул в беседе с представителями команды Зеленского Андреем Ермаком и Игорем Новиковым, что «знаете, надо идти вперед, а не преследовать Порошенко». В ответ на это Ермак и Новиков вынули свои мобильные телефоны и открыли фотографии своих родственников.

«Там были брат и двоюродный брат, которые были убиты или ранены на Востоке. Они показали это Курту и мне, сказав: Порошенко в этом виноват», – говорит Тейлор.

В связи с демонстрации такого настойчивого желания подвергнуть бывшего президента Петра Порошенко преследованию возникает ряд вопросов к Ермаку и Новикову.

«И кстати интересно – а с какой стороны воевали родственники Ермака и Новикова?», – пишет в заключении Соловей.

Ранее сообщалось, что особое беспокойство властей США вызывает влияние Коломойского на нынешнюю власть в Украине. Такую позицию озвучил в ходе допроса в Конгрессе посол США в Украине Тейлор.