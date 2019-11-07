Влияние Коломойского на правительство может привести к краху Зеленского, – посол США

Особое беспокойство властей США вызывает влияние Коломойского на нынешнюю власть в Украине. Такую позицию озвучил в ходе допроса в Конгрессе посол США в Украине Тейлор.

Поверенный Соединенных Штатов Америки по делам Украины Уильям Тейлор в своих показаниях Конгрессу США заявил, что выражал президенту Украины Владимиру Зеленскому беспокойство растущим влиянием олигарха Игоря Коломойского на власть, говорится в стенограмме допроса Тейлора, опубликованной на сайте Палаты представителей США.

Так, согласно стенограмме, во время допроса Тейлора расспрашивали об украинских олигархах и их причастности к коррупции. На этом дипломат сообщил, что сейчас в Украине особое беспокойство вызывает влияние одного олигарха – Игоря Коломойского.

«Это одна из проблем, которую я несколько раз очень четко выражал президенту Зеленскому и его команде, говоря, что, знаете, господин президент, выбрали вас. Коломойского не выбирали», – сообщил Тейлор.

Он добавил, что Коломойский увеличивает влияние на украинское правительство и это может привести к краху президента в Украине.

Кроме этого, Тейлор отметил, что Коломойский и Зеленский – товарищи, а после избрания Зеленского президентом, влияние Коломойского в Украине растет.

Большая часть ключевых моментов обнародованных свидетельств повторяет сказанное Тейлором во время вступительного слова, которое попало в медиа 22 октября. Впрочем, в ответах на вопросы депутатов Палаты представителей дипломат раскрыл дополнительные детали формирования «негласной» внешней политики США в отношении Украины.

По словам Тейлора, американский посол в ЕС Гордон Сондланд настоял на том, чтобы во время подготовительного телефонного звонка 28 июня перед организацией разговора Трампа и Зеленского исключить «регулярных участников» подобных разговоров и «не вести стенограмму звонка».

Напомним, что В США продолжается скандал вокруг возможного давления Трампа на Зеленского.

В начале сентября 2019 года информатор из Белого дома подал жалобу в Конгресс, в которой говорилось, что Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года якобы требовал возобновить расследование по делу компании Burisma, в совете директоров которой работал Хантер Байден, сын конкурента Трампа на выборах 2020 года, демократа Джо Байдена.

В Конгрессе США начали расследование в отношении возможных попыток Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани давить на украинскую власть.

24 сентября в Палате представителей США запустили процедуру импичмента Трампа. Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдене, но уверяет, что не давил на президента Украины.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму июльского разговора Трампа и Зеленского. В ней Трамп просит Зеленского «сделать ему услугу» и «разобраться с делом», на что Зеленский говорит, что следующий генпрокурор будет «полностью его человеком».