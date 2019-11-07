Драка Ляшко с Герусом в аэропорту: полиция возбудила дело

Ляшко и Герус подрались в зале официальных делегаций VIP-терминала «Борисполя».

Полиция открыла уголовное производство по факту драки лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко с депутатом фракции «Слуга народа» Андреем Герусом, сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии «Украинской Правде».

«Потерпевшие с заявлениями в полицию не обращались, но по факту драки открыто уголовное производство» – сказал Жукович.

Жукович не назвал квалификации дела, отметив, что сообщит это позже.

Вместе с тем он уточнил, что производство открыли по обращению Службы авиационной безопасности.

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко потолкался с депутатом фракции «Слуга народа» Андреем Герусом в зале официальных делегаций VIP-терминала «Борисполя». Инцидент записывали на видео, которое Ляшко выложил на своей странице в Facebook.

Ляшко встретил Геруса якобы случайно в зале официальных делегаций VIP-терминала «Борисполя».

Спросил, почему «слуга народа» не с народом и за какие деньги тот устраивает перелет.

Далее Ляшко принялся спрашивать о российской электроэнергии и назвал Геруса «долб..ом».

После того как бывший нардеп ткнул в действующего нардепа пальцем, между ними завязалась потасовка, в ходе которой Ляшко вцепился за рубашку Геруса и порвал ее.

«Сегодня случайно увидел в ЗОДе «слугу народа» Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками…», – заявляет Ляшко.

Сьогодні випадково побачив у ЗОДі «слугу народа» Геруса, який відкрив імпорт російської електроенергії з Росії. Коли у російського лобіста закінчилися аргументи, він почав махати руками. Однак проблема від того нікуди не поділася – через зраду Геруса Україна сьогодні потрапляє в повну енергетичну залежність від країни-агресора. Ця зрада має бути розслідувана і покарана! Geplaatst door Олег Ляшко op Woensdag 6 november 2019

Со своей стороны ситуацию прокомментировал и пострадавший Герус.

«Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня поджидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию», – комментирует случившиеся Герус.

Сьогодні відомий захисник бізнесу Ахметова, забутий всіма О.Ляшко мене очікував у аеропорту Бориспіль, щоб влаштувати… Geplaatst door Andriy Gerus op Woensdag 6 november 2019

«Конечно, претензия Ляшко это импорт электроэнергии. Хотя 3 года импорта угля из России по формуле Роттердам+, сопровождавшиеся ростом тарифов для украинцев, его полностью устраивали. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой «немонополист»…», – добавил он.

Ранее сообщалось, что импорт электроэнергии из России разрушает угольную промышленность и тепловую генерацию. Нардеп Волынец подчеркнул, что «от импортной российской электроэнергии необходимо отказаться ради сохранения рабочих мест и собственной энергобезопасности».