Ошибка или умысел: американская газета опубликовала карту Украины без Крыма

Американское издание «The New York Times» опубликовало материал с картой Украины без Крыма. Посольство Украины в США призвало редакторов исправить эту ошибку.

Американское издание «The New York Times» опубликовало материал «A Disgraced Ukrainian Oligarch’s Bizarre Ski Resort Plan» с картой Украины без оккупированного Крыма, сообщило на своей странице в Facebook посольство Украины в США и призвало исправить эту ошибку.

«Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания «The New York Times» с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде», – сказано в сообщении.

В посольстве также подчеркнули, что рассчитывают на оперативную реакцию журналистов «влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду».

#CrimeaIsUkraineПосольство вчергове звернулося до редакторів видання The New York Times із закликом не припускатися… Geplaatst door Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США op Woensdag 6 november 2019

В июне 2018 года посольство официально обращалось в редакцию американского издания «Bloomberg» из-за некорректного обозначения Крыма на карте. После обращения, ресурс удалил эту карту со своего сайта.