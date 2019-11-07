Угроза энергобезопасности: почему Украине стоит отказаться от импорта электроэнергии из РФ

Импорт электроэнергии из России должен быть ограничен, исходя из защиты своего энергорынка, сохранения рабочих мест, обеспечения энергобезопасности. Такое мнение высказал народный депутат, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, комментируя данные «Укрэнерго» о значительных импортных перетоках электроэнергии из России, передает «Левый Берег».

По данным НЭК «Укрэнерго», за первые 5 дней ноября перетоки за счет импорта из России составили около 5 ГВт.

«Импортная российская электроэнергия нам не нужна. Необходимо отказаться от нее и ради сохранения рабочих мест и собственной энергобезопасности, и потому что Украина взяла на себя обязательства по интеграции в энергетическое пространство Евросоюза», – отметил Волынец.

По его словам, сейчас в Украине отмечается избыток мощностей: в связи с теплой погодой и снижением потребления промышленностью общее энергопотребление упало, особенно ночью. Тем временем из России поступает электроэнергия ровным графиком и днем, и ночью. Это приводит к вынужденному снижению производства электроэнергии атомными станциями и тепловой генерацией.

«Этот импорт ведет к разрушению и угольной промышленности, и тепловой генерации. Избыток импорта крайне плохо отразится на нашей генерации. Наша электроэнергия будет невостребована, а мы будем платить за российскую электроэнергию», – считает Михаил Волынец. Он напомнил, что сегодня из-за импорта электроэнергии и угля из России тепловые станции не покупают уголь украинского производства, которого скопилось на складах около 260 тыс. тонн. В результате шахтеры не получают заработную плату и существующая на сегодня задолженность в размере 1,7 млрд грн. продолжает накапливаться.

Нардеп добавил, что Украина обязалась пройти процесс интеграции в европейское энергопространтство ENTSO-E, а согласно договоренностям, год после запуска энергорынка Украина обязана проработать на собственной генерации, без импортных поставок электроэнергии.

«Мы вошли в рынок. И если коснуться темы интеграции в европейское пространство, то, согласно подписанным документам, Украина должна год работать на своих ресурсах, в автономном режиме, даже по перетокам не должна забирать импортную энергию. А сейчас Герус с Коломойским подсаживают нашу страну на энергетическую иглу импорта из РФ, разрушая нашу угольную промышленность и вытесняя с рынка нашу отечественную тепловую генерацию», – отметил Волынец.

Он подчеркнул, что взаимоотношения с таким импортером, как Россия, могут быть ненадежными и нести риски для Украины и ее потребителей электроэнергии. «В 2006 году Россия в разгар морозов прекратила поставку газа по трем газопроводам, мы это помним. Была задача дестабилизировать Украину. А сейчас… алчность Коломойского сработала – и нашлись такие «слуги», которые проталкивают преступные законопроекты», – добавил Волынец.

Как ранее сообщалось, президент ГП «НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский заявил, что на данный момент импорт электроэнергии из России и Беларуси вытеснил Энергоатом с рынка на сутки вперед из-за очень низких цен на электроэнергию компаний-импортеров из этих стран.