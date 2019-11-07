Судебная реформа по-новому: Украина осталась без высших судебных органов

Судья во время заседания по делу подозреваемого во взяточничестве бывшего первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина в Апелляционном суде Киева, 24 июля 2015 г. 21 июля Апелляционный суд столицы частично удовлетворил апелляцию прокуратуры, сохранив избранную меру пресечения в виде ареста Владимиру Шапакину, и изменил право внесения залога до 6, 4 млн грн. В этот день был оглашен полный текст постановления. Фото Мусиенко Владислав / УНИАН

Закон о судебной реформе вступил в силу. Высшая квалификационная комиссия судей досрочно прекратила свои полномочия, а состав Верховного суда будет сокращен в два раза.

7 ноября вступил в силу закон №1008 «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей», дающий старт новой судебной реформе Украины, опубликованном в парламентской газете «Голос України» 6 ноября.

Согласно закону, со дня вступления его в силу прекращаются полномочия членов Высшей квалификационной комиссии судей, а новый руководитель секретариата комиссии назначается по результатам конкурса.

Новый состав комиссии будет сокращен с 16 до 12 членов. Его обязан будет сформировать Высший совет правосудия в течение 90 дней, то есть до 7 февраля. Срок полномочий новых членов комиссии составит 4 года. Одно и то же лицо не сможет осуществлять полномочия члена Высшей квалификационной комиссии судей два срока подряд.

Данным законом также предусмотрено сокращение количества судей Верховного Суда с 200 до 100 человек. Процедуру сокращения судей обязан провести новый состав Высшей квалификационной комиссии судей до 7 апреля 2020 года.

Отбор судей будет проведен по критериям профессиональной компетентности, добропорядочности и этики. Судьи Верховного Суда, которые не пройдут отбор, смогут продолжить работу в апелляционных судах.

Кроме того, законом предусмотрено создание комиссии по вопросам добропорядочности и этики. Эта комиссия будет иметь полномочия инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности судей, членов Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

В состав комиссии входят 3 члена Высшего совета правосудия и 3 международных эксперта. Они получат право оценивать добропорядочность кандидатов в органы судебного самоуправления, в том числе ВСП, инициировать их увольнение, следить за добропорядочностью судей Верховного Суда.