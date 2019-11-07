Клеймо “русского мира”: Япония отказала в визе россиянке родившейся в Крыму

Япония отказала в визе родившейся в Крыму саксофонистке из-за российского паспорта. В разъяснили, что не могут давать визу украинцам, «которым насильно поменяли паспорт на русский».

Власти Японии запретили въезд в страну саксофонистке, уроженке Крыма Веронике Кожухаровой из-за ее российского паспорта, сообщил ее коллега, российский арфист и композитор Александр Болдачев, с которым артистка должна была выступить в Японии, передает «Крым.Реалии».

По словам Болдачева, японское посольство в Москве настаивает, чтобы Кожухарова получала визу в Киеве как гражданка Украины, поскольку Япония не признает аннексию Крыма Россией.

Музыкант также заявил, что в диппредставительстве Японии ему разъяснили, что не могут давать визу украинцам, «которым насильно поменяли паспорт на русский».

Если человек не идёт к политике, она идёт к нему…Было время, и я, жадно, потреблял новости, искал исторические… Geplaatst door Alexander Boldachev op Dinsdag 5 november 2019

Российский сенатор из Крыма Сергей Цеков в комментарии российским СМИ заявил, что отказ в японской визе саксофонистке Веронике Кожухаровой является «прямым нарушением прав человека».

Ранее Депутат Госдумы России, бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что ей отказали в выдаче визы для поездки в Японию.