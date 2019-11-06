Преступление и наказание: в Украине предлагают наказывать за манипуляции в СМИ

Министр Бородянский выступил за введение уголовной ответственности для журналистов. Он будет инициировать внесение соответствующих изменений в Административный и Уголовный кодекс.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский намерен инициировать введение уголовной ответственности для журналистов за манипуляцию информацией. Он сообщил об этом на парламентских слушаниях о безопасности журналистов, передают «Українські Новини».

«Я могу сказать о том, что ответственность журналиста за неправдивую или манипулятивную информацию также должна быть усилена», – сказал министр.

Бородянский отметил, что будет инициировать регистрацию законопроекта о соответствующих изменениях в Административный и Уголовный кодекс.

«О понятиях и критериях о манипуляции общественным мнением, манипуляции общественным сознанием и введение как административной, так и уголовной ответственности за манипулирования, заказ такого манипулирования, за осуществление такого манипулирования», – сказал он.

Министр добавил, что «грань между свободой слова и манипуляцией тонка», поэтому государство должно найти баланс между свободой слова и защитой от манипуляций.

Кроме того Бородянский предложил ввести уголовную ответственность для СМИ за «искажение общественного мнения».

«Не менее важным аспектом защиты является защита от любого вида давления. Как, например, финансовое давление и руководителя. Давление, которое направлено на манипулирование общественным мнением или на умалчивание», – сказал Бородянский.

Министр подчеркнул, что соответствующие изменения будут представлены Верховной Раде.

«Мы считаем, что ответственность за распространение данных журналистов должна быть существенно усилена, учитывая ту очень важную работу, которую делают журналисты для общества. Мы будем подавать соответствующие изменения к законодательству», – отметил чиновник.

Бородянский привел в пример публикацию личных данных сотрудников программы журналистских расследований «Схемы: коррупция в деталях» (проект «Радио Свобода»).

«Наше задание – создать сбалансированную систему по защите журналистов, которые честно исполняют профессиональный долг и свою работу. Мы будем обеспечивать и создавать условия для физической, финансовой и юридической защиты журналистов, которые испытывают ту или иную форму давления», – заявляет политик.

Бородянский был назначен на должность нового главы Минкультуры, молодежи и спорта 29 августа 2019 года. До этого он работал в медиа-бизнесе с 2000 года.

Напомним, что журналисту Роману Сущенко, долгое время удерживаемому в России, устроили овации в сессионном зале Верховной Рады в начале его выступления.