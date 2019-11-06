Генпродюссер “1+1” Ткаченко врет о проживании на Трухановом острове – расследование

В 2016-м в соцсетях семьи Ткаченко начали появляться фотографии, сделанные возле этого поместья, хотя деклараций никаких не было.

Претендующий на пост главы КГГА, нардеп и бывший гендиректор «1+1 Медиа», Александр Ткаченко заселился в незадекларированный особняк на Трухановом острове в Киеве после того, как телеканал «1+1» показал расследование о незаконности поселений на острове, сообщает «Вihus.Info».

Труханов остров – рекреационная зона в Киеве, где строительство жилья запрещено. Земельный участок под имением, которым пользуется нардеп, с 1994 года находится в аренде ООО «Учебно-спортивный коммерческий клуб «Украина». Землю город передавал под спортивную базу.

В 2015 году журналисты канала «1+1» сделали серию материалов о незаконном поселении на Трухановом острове, в том числе – о нецелевом использовании именно этой базы.

Уже в 2016-м в соцсетях Александра Ткаченко и его жены Анны начали появляться фотографии, сделанные возле этого поместья. С 2017 года семья публиковла подобные фотографии регулярно.

По документам это имение не является жилым объектом, а значится «административным зданием». Здание – в частной собственности Дениса Копылова – директор инвест-группы «Инэко» и совладельца «Учебно-спортивного клуба «Украина». Копылов подтвердил Bihus.Info, что именно он предоставляет дом Ткаченко в аренду.

Фото из материалов журналистского расследования. Фото из материалов журналистского расследования. Фото из материалов журналистского расследования. Пред 1 из 3 След

Сам нардеп не внес в собственную электронную декларацию информацию ни о доме, ни о расходах на его аренду.

Ткаченко уверяет, что арендует помещение только с весны 2019 года, а затем – в электронной декларации он должен появиться только в следующем году. Однако это утверждение опровергают фотографии с этого дома, которые публиковала семья Ткаченко несколько лет подряд.