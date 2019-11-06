Сгорели на работе: сотрудники СБУ занимались незаконной прослушкой телефонов

Служба безопасности Украины заявляет, что разоблачила действующих и бывших сотрудников службы на незаконном прослушивании и торговле информацией, сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили преступную деятельность действующих и бывших сотрудников службы на незаконном прослушивании абонентов и сбыте полученной информации», – говорится в сообщении.

Фото с места задержания злоумышленника. Фото с места задержания злоумышленника. Пред 1 из 2 След

Злоумышленники через личные проверенные связи подыскивали клиентов для предоставления «услуг». Бывший сотрудник подбирал заказчиков, а действующие сбушники – снимали информацию.

За прослушивание одного абонентского номера брали 9 тысяч долларов за два месяца.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки должностным лицом) УК. Злоумышленников задержали.

Сейчас следствие устанавливает точное количество людей, пострадавших от незаконных действий сбушников.