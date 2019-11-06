ФотоНовости

Сгорели на работе: сотрудники СБУ занимались незаконной прослушкой телефонов

Служба внутренней безопасности ведомства разоблачила преступную группировку занимавшуюся незаконным прослушиванием телефонов и сбытом полученной информации.

Служба безопасности Украины заявляет, что разоблачила действующих и бывших сотрудников службы на незаконном прослушивании и торговле информацией, сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили преступную деятельность действующих и бывших сотрудников службы на незаконном прослушивании абонентов и сбыте полученной информации», – говорится в сообщении.

Фото с места задержания злоумышленника.
Фото с места задержания злоумышленника.
Пред 1 из 2 След

Злоумышленники через личные проверенные связи подыскивали клиентов для предоставления «услуг». Бывший сотрудник подбирал заказчиков, а действующие сбушники – снимали информацию.

За прослушивание одного абонентского номера брали 9 тысяч долларов за два месяца.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки должностным лицом) УК. Злоумышленников задержали.

Сейчас следствие устанавливает точное количество людей, пострадавших от незаконных действий сбушников.

Источник СБУ
Тоже интересно
Новости

НАТО проверит выполнение национальной годовой программы

Новости

Преступление и наказание: в Украине предлагают наказывать за манипуляции в СМИ

Новости

Верховная Рада овациями встретила выступление бывшего политузника Сущенко

Новости

Из Кремля выдачи нет: Вышинский отказывается приходить на суд в Киев

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

НАТО проверит выполнение национальной годовой программы

Преступление и наказание: в Украине предлагают наказывать за манипуляции в СМИ

Верховная Рада овациями встретила выступление бывшего политузника Сущенко

1 из 1 504