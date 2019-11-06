Верховная Рада овациями встретила выступление бывшего политузника Сущенко

Журналисту Роману Сущенко, долгое время удерживаемому в России, устроили овации в сессионном зале Верховной Рады в начале его выступления.

Роману Сущенко аплодировали стоя перед его выступлением на парламентских слушаниях на тему: «Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения», сообщил у себя на странице в Facebook журналист-международник Игорь Соловей и опубликовал соответствующее видео.

«Так встречают героев: коллеги-журналисты в зале Верховной Рады сопровождают выступление Романа Сущенко аплодисментами», – написал Соловей.

Geplaatst door Solovey Igor op Woensdag 6 november 2019

По поводу парламентских слушаний в целом и о выступлении Сущенко в частности высказалась на своей странице в Facebook меди-эксперт Наталья Лигачева.

«На трибуне парламентских слушаний нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича сменяет Роман Сушенко. Шуфрич голосовал за диктаторские законы от 16 января 2014, соратник кума Путина – Медведчука, «князя тьмы и темников». И Роман – который в полной мере на себе ощутил ужасы путинского режима, проводником которого в Украине является Медведчук. Яркая иллюстрация эпохи постправды», – написала она.

На трибуне парламентских слушаний Нестора Шуфрича сменяет Роман Сушенко. Шуфрич голосовал за диктаторские законы от 16… Geplaatst door Natalya Ligacheva op Woensdag 6 november 2019

Также в Раде выступил министр культуры Владимир Бородянский, раскритиковавший экс-замглавы АПУ Андрея Портнова за угрозы в адрес журналистов программы «Схемы».

Так зустрічають героїв: колеги-журналісти в залі Верховної Ради супроводжують виступ Романа Сущенка аплодисментами.Рон Высочанский Geplaatst door Solovey Igor op Woensdag 6 november 2019

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией произошел обмен пленными в формате «35 на 35». Среди освобожденных украинцев оказались 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных, в том числе Олег Сенцов, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Евгений Панов. Владимир Балух, Павел Гриб и другие.