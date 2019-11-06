Из Кремля выдачи нет: Вышинский отказывается приходить на суд в Киев

Вышинский заявил, что не приедет на суд в Киев «по состоянию здоровья». Адвокаты сегодня будут просить суд о переносе заседания.

Обвиняемый в государственной измене руководитель РИА «Новости-Украина» Кирилл Вышинский не приедет в Киев на заседание суда «по состоянию здоровья», заявил сам обвиняемый в госизмене в комментарии корреспонденту «ТАСС».

«Сегодня утром выписан из Первого государственного медицинского университета им.Сеченова, где проходил медицинское обследование. И просто физически не могу оказаться в Киеве», – сказал Вышинский.

Он также заявил, что узнал о проблемах со здоровьем во время обследования.

«Поскольку у меня были определенные проблемы и в тюрьме, а там медицина символическая, то сейчас узнаю много не всегда интересного и приятного. И, к сожалению, эти процессы будут продолжаться», – сказал Вышинский.

Его адвокаты сегодня будут просить суд о переносе заседания. Сейчас суд должен начать рассматривать дело по существу, определив порядок изучения доказательств, допроса свидетелей.

Напомним, Вышинский был задержан 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса). У него дома нашли российский паспорт и медаль «За возвращение Крыма», а позже в ходе судебного процесса Вышинский заявил, что не считает себя украинским гражданином.

Спецслужба сообщила, что весной 2014 года Вышинский ездил в Крым, где по заданию руководства МИА «Россия сегодня» «принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии и присоединения полуострова к РФ», а по возвращении в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для изготовления материалов в пользу террористических организаций «Л/ДНР».

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен пленными, в ходе которого Вышинского отправили в Москву.