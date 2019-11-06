Минобороны поможет ГБР расследовать дело о некачественных бронежилетах

Минобороны заинтересовано в проведении объективного и беспристрастного следствия по делу о закупке бронежилетов и предоставит следствию всю необходимую информацию, сообщается пресс-служба Минобороны.

«В связи с сообщением Генеральной прокуратурой Украины подозрения должностным лицам Министерства обороны относительно возможных нарушений, совершенных ими при закупке индивидуальных средств бронезащиты, оборонное ведомство сообщает, что окажет всестороннюю помощь следствию в целях установления истины по этому делу», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в рамках борьбы с коррупцией, Минобороны проводит жесткую кадровую политику для очищения рядов Вооруженных Сил Украины от лиц, склонных к злоупотреблению служебным положением и получение неправомерных вознаграждений и взяток.

«Вместе с тем отмечаем, что в соответствии с законодательством Украины, никто не может считаться виновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в суде», – добавили в Минобороны.

Ранее директор ГБР Роман Труба сообщил, что в дождевых условиях эти бронежилеты простреливаются.

«Они не отвечали техническим характеристикам»,– сказал он.

ГБР сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны по делу о закупке некачественных бронежилетов «Корсар». Подозрение получили начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения – Пыковец и Комырянский, сообщил «Цензор.НЕТ» со ссылкой на свои собственные источники.

Установлено, что Минобороны закупило 20 тыс бронежилетов, стоимостью 176 млн гривен, однако 7 тыс. бронежилетов оказались бракованными. Убытки составили 61 млн гривен.

«Они тексты подозрения уже получили, в пятницу им будут избирать меру пресечения», – сообщил источник.

«Я так понимаю, это только начало. Будут еще подозрения выдвигаться по мере поступления материалов дела», – добавил собеседник.

По данным источника, могут объявить еще как минимум 7 подозрений в этом деле.