Павел Климкин: Любой компромисс с Россией будет изменой

Для Украины остается важной задачей выстоять в противоборстве с Россией, в том числе и в военном плане, а за счет этого усилить дипломатическое давление на Кремль.

Экс-министр иностраных дел Украины, Павел Климкин назвал «изменой» любой компромисс с Россией. В качестве примера, в своем интервью в программе «Хроники необъявленной войны» с Виталием Дейнегой, он приводит первые минские соглашения, ставшие таким компромиссом.

«Любой компромисс с Россией является изменой. Если вы так эмоционально это воспринимаете…», – заявил экс-министр иностранных дел.

Климкин напомнил в чем заключалась суть практически забытых ныне первых минских договоренностей в рамках «нормандского формата». Основной задачей Украины было и остается выстоять перед Россией в военном плане, а за счет этого исилить дипломатическое давление на страну-агрессор.

«О первых Минских договоренностях уже никто не помнит и это печально. То есть когда было российское вмешательство, всем прекрасно было понятно, что логика как меняется – мы сперва должны победить военно, теперь, когда Россия привлекла непосредственно силы, для нас выиграть – это означало не проиграть. То есть военным образом не проиграть и тогда увеличили значение назовем это дипломатического, консультационного, переговорного компонента. И тогда с помощью наших друзей, мы дожали этот первый “Минск” и это была, можно так сказать, точка стабилизации», – отметил Климкин в своем интервью.

«Будь-який компроміс з РФ – зрада»: Павло Клімкін Це варто послухати. Ексміністр закордонних справ України Pavlo Klimkin в інтерв'ю Vitaliy Deynega розповів про «бої» на дипломатичному фронті у розпал війни на Донбасі, про перші Мінські домовленості (зрада чи перемога?), емоційні переговори з Лавровим та Путіним, «формулу Штайнмаєра», як змінилася наша стратегія з 2014 року та багато речей, яких – впевнені – ви ще не чули. Про все це дивіться у програмі «Хроніки неоголошеної війни» на 24 Канал, та не забувайте підтримувати своє військо, адже війна в Україні досі триває: https://clc.to/b6L7FQФонд «Повернись живим» Geplaatst door Повернись живим op Dinsdag 5 november 2019

Напомним, что в Кремль назвали «преждевременной» встречу «нормандской четверки» до конца года.