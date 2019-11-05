В Москве простили «Тараса Бульбу»: ресторатор Юрий Белойван освобожден из «Матросской тишины»
Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден от наказания решением московского суда.
Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания владельца сети украинских ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» ресторатора Юрия Белойвана. В июле он был осуждён на два года колонии общего режима по делу об уклонении от уплаты налогов, передает агентство «Rambler News Service».
Как сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу суда, ходатайство об освобождении от наказания направил начальник московского СИЗО «Матросская тишина», где содержится предприниматель. Причиной руководство учреждения называет состояние здоровья Белойвана.
Ходатайство было удовлетворено 1 ноября. Адвокат бизнесмена отказался от комментариев, отмечает «Rambler News Service».
Налоговые претензии к Белойвану появились на фоне российско-украинского конфликта. Проверка сети ресторанов началась в 2014 году, рассказывал Белойван в интервью Радио Свобода. По словам бизнесмена, его проверяли на связь с запрещённой в России украинской националистической организацией «Правый сектор». После этого к его ресторанам возникли налоговые претензии.
Белойван признан виновным по восьми эпизодам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму 650 миллионов рублей. Дело рассматривалось в особом порядке, сообщалось, что бизнесмен полностью признал вину.