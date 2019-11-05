Путин не желает видеть Зеленского: в Кремле отказались встречаться в «нормандском формате»

В Кремль назвали «преждевременной» встречу «нормандской четверки» до конца года.

В Кремле считают, что говорить о встрече в «нормандском формате» на уровне глав государств до конца 2019 года преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает российское издание «ТАСС».

«Позиция России по нормандскому формату неизменна и последовательна. Россия и президент Владимир Путин выступают за продолжение работы в нормандском формате. Хотим как можно скорее провести саммит, но вместе с тем считаем, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности», – заявил Песков.

На вопрос о том, возможно ли проведение саммита до конца года, Песков подчеркнул: «Пока преждевременно говорить, пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня».

Спикер Путина отказался говорить о содержании документа, который может быть принят по итогам будущего саммита.

Для встречи в нормандском формате Россия выдвинула определенные условия – подписать «формулу Штайнмайера», разведение в Золотом и Петровском.

Украинская сторона выполнила почти все условия. Разведение в Петровском планируется в ноябре, при 7-мидневном режиме тишины.

Таким образом, Россия блокирует встречу лидеров стран «нормандской четверки», по результатам которой стороны могут подписать документы, важные для достижения мира на Донбассе.

Ранее в Кремле заявляли, что подготовка к саммиту «нормандской четверки «невозможна» из новых подходах и запросы одной из сторон».

При этом 3 ноября Песков заявил, что Путин заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины в «нормандском формате» при срочной необходимости.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что лидеры Украины, России, Франции и Германии могут провести саммит в Париже в середине ноября, если Киев и пророссийские сепаратисты на востоке Украины смогут поддерживать прекращение огня.