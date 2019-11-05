Громкое увольнение в ГРУ: контрразведка СБУ разоблачила российских агентов

СБУ уволила начальника российского разведцентра за провалы по Украине. Сотрудники спецслужбы разоблачили агентов, работавших на 316-й разведывательный центр Генштаба ВС РФ.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила нескольких агентов российских спецслужб. Так, за провалы был уволен начальник российского разведцентра Петр Каменщиков, сообщается пресс-служба СБУ.

«Контрразведчики СБУ за последнее время разоблачили ряд агентов, работавших на 316-й разведывательный центр ГУ Генштаба ВС РФ. За провалы в оперативно-служебной деятельности его начальника, капитана 1-го ранга Петр Каменщиков, освобожден от должности», – говорится в сообщении.

316-й Центр российской военной разведки дислоцируется в Новороссийске Краснодарского края. Его сотрудники принимали непосредственное участие в аннексии Крыма в 2014 году и специализируются на проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины, в том числе – обеспечивают разведывательной информацией оккупационные российские подразделения на Донбассе.

Контрразведчики установили, что Каменщиков возглавлял разведывательное подразделение с 2012 года и организовал системную работу по вербовке украинских граждан.

«Они пополняли агентурные сети для сбора разноплановой разведывательной информации, а также входили в агентурно-боевых групп для подготовки и проведения диверсионных акций на территории Украины», – отметили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ неоднократно предупреждала о вербовке украинцев во время посещения Крыма.

Кроме того, СБУ выявила факты российского влияния на «патриотические» паблики в украинском сегменте соцсетей.