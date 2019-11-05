СБУ выявило влияние ФСБ на «патриотические» группы в соцсетях

Страна-агрессор неустанно и непрерывно ведет борьбу против Украины на всех фронтах. Воюя на Донбассе, Кремль исподтишка, в том числе создавая в соцсетях псевдопатриотические группы, вбрасывая туда фейковую информацию, чтобы таким образом влиять на умы украинцев и подстрекать их к антиукраинским или пророссийским выступлениям, рассказал агентству «Факты» оперативный сотрудник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Олег Самойленко.

«Один из самых ярких примеров таких технологий – деятельность гражданина Российской Федерации Сергея Жука (он же Степан Мазура, он же Мыкола Гайдук). В феврале 2017 года мы его разоблачили и добились блокирования аккаунтов, которые он создал и администрировал в соцсетях: «Патрiоти України», «Українська революцiя», «Всi на Майдан», «Продовження Революцiї гiдностi», «Майдан-3», «Ми – патрiоти України». Общая аудитория этих аккаунтов достигала полумиллиона пользователей», – заявил Самойленко.

«Жук, 1981 года рождения, проживает в Москве. Мы знаем практически всю его биографию, привычки и прочее, вплоть до номера мобильного телефона. Когда-то он был общественным активистом: боролся с педофилией, выступал за смертную казнь для извращенцев. Еще он скинхед (причем два раза привлекался к административной ответственности, один раз — за нанесение тяжелых телесных повреждений). Вполне вероятно, что во время акций и митингов его заметили сотрудники спецслужб Российской Федерации и завербовали», – подчеркнул Самойленко.

В последние несколько лет россияне активизировали деятельность по созданию интернет-ресурсов якобы патриотического, то есть проукраинского толка, которые, спекулируя на наших реальных проблемах – низкие зарплаты, высокие коммунальные тарифы и цены на продукты, – на самом деле искусственно раскачивают Украину изнутри, чтобы в итоге недовольство масс вылилось в серьезные протесты.