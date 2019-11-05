Царев “слил” планы Кремля на встречу Путина с Зеленским

Кремль хочет добиваться от Украины уже не федерализации Донбасса, а создание конфедерации с фактическим полным суверенитетом оккупированной территории от Киева и обязательной возможностью блокировать внешнюю политику Украины.

Известно что нацлидер России Владимир Путин выдвинул ряд условий для Украины, что провести встречу в «нормандском формате». О планах Кремля рассказал беглый украинский политик, соратник экс-президента Виктора Януковича, бывший главарь «новороссии» Олег Царев, сообщал в своем видеоблоге на YouTube собственный корреспондент агентства «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

«Олег Анатольевич помог нам разобраться во всех кремлевских хотелках», – заявил журналист комментируя слова Царева.

Цимбалюк подчеркивает, что выдвигаемые Кремлем «хотелки» имеют одну очень важную черту – их невозможно выполнить, так как по ходу выполнения одних условия выдвигаются новые. В Украине никто не питает иллюзий на сей счет.

«Громадное количество вопросов должно быть решено. «Формула Штайнмайера» – это очень короткая формула. Громадное количество вопросов должно быть согласовано», – заявил Царев.

«Я уже говорил о вопросах которые с идеологической точки зрения для очень многих на Украине являются неприемлемыми: это памятник Захарченко, Мозговому, переименование улиц», – подчеркнул он.

По мнению Царева, возврат на Донбасс беглого экс-президента Януковича и его когорты политиков, позволило бы Кремлю создать в этом оккупированном регионе «легитмную альтернативу» власти в Киеве. Но бывшую политическую «элиту» Донбасса в Кремле просто презирают и никаких иных вариантов нынешним оккупационным администрациям для Путина не существует.

«Существует большое количество вопросов которые никто не решается поднимать, потому что они взорвут украинское общество. Мы все говорим о федерации или федерализации. Но что такое автономия: «народное ополчение» станет «народной милицией». А кому будет подчинятся эта самая народная милиция? Понятно что главному милиционеру по Донбассу, а кому будет подчинятся!? Аваков!?», – заявил Царев.

«А что делать с судебной системой!? Первую инстанцию мы сделаем в Донецке, апелляционную тоже А кассацию, а Верховный суд, а президиум Верховного суда!? Это получается Киев может поменять все решения принятые в Донецке», – добавил экс-главарь «новороссии»

Цимбалюк отмечает что в Украине вопрос ставится только лишь о реализации механизмов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Поэтому все решения

«Фактически Донбасс может устроить даже не федерализация, а конфедерация с системой собственных независимы валют и блокирования внешнеполитических вопросов », – особо подчеркивает Царев раскрывая планы Кремля.

Напомним, что ОБСЕ подтвердила разведение сил в Золотом. Мартин Сайдик призвал сделать все необходимое для скорейшего разведения сил в районе Петровского.