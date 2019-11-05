Плюс один этаж: скандальный прокурор Кулик обзавелся новой недвижимостью после клеветы на Порошенко

Прокурор Константин Кулик, который пытался оклеветать Петра Порошенко, – незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе «Diplomat Hall» в Киеве. Строительство проходило во время расследования его незаконного обогащения, говорится в расследовании журналистов программы «Наші Гроші» на «Bihus.Info».

В жилом комплексе «Diplomat Hall» на Жилянской 59 семья Кулика владеет двумя квартирами общей площадью более 400 кв.м.

Одна квартира в этом здании стоит в среднем 300 тысяч долларов.

Кроме того, у семьи Кулика в «Дипломат Холле» два гаража и одно помещение на крыше (88 кв.м).

Одна из квартир записана на сожительницу Кулика Ирину Немец.

Журналисты утверждают, что специалисты Киевской райгосадминистрации приезжали в ЖК с проверкой и в своем отчете написали, что строительства дополнительного, 14-го, этажа не увидели.

Кроме того, строительство «этажа Кулика» не согласовывал ни Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева, ни Государственная архитектурно-строительная инспекция.

В Едином реестре документов отсутствует информация о выдаче документов, дающих право на строительство объекта по улице Жилянская 59, помещение 1420.

По словам журналистов, 14-й этаж для Кулика строился во время расследования незаконного обогащения прокурора.

23 октября прокуроры начали проходить аттестацию в рамках реформы.

Кулик на переаттестацию не явился, но приказа о его увольнении нет.

18 октября издание «The New York Times» посвятило материал Кулику, в котором говорилось о том, что прокурор составил англоязычное досье на 7 страниц о коррупции Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и конкурента Дональда Трампа на выборах 2020 года.

Напомним, что в 2016 году Кулику предъявили обвинение в незаконном обогащении на сумму 2,8 млн грн. В частности, на мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлено ряд объектов недвижимости в центре Киева.

После декриминализации статьи о незаконном обогащении суд продолжил судить Кулика по недействующей статьи, потому что не нашел возможности закрыть дело на стадии судебного разбирательства.