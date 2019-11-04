Россия игнорирует решение Морского трибунала: Украине не вернули захваченные суда

Россия проигнорировала семь требований отдать захваченные в Керченском проливе корабли. Она пытается показать, что она выполнила решение Морского трибунала, когда освободила 24 моряков.

Россия проигнорировала семь требований Украины отдать три корабля Военно-морских сил, захваченные 25 ноября 2018 года у Керченского пролива, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

«Всего таких обращений с требованием отдать корабли было по крайней мере семь. Ответов ни на одно из них, включая и на последнее от 4 октября 2019, мы не получили», – сообщила она.

Зеркаль подчеркнула, что 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины военные корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу». При этом, ключевым аспектом для международного права является именно корабль, поскольку он является выражением суверенитета государства-флага.

Тот факт, что Россия до сих пор не отдала Украине незаконно захваченные корабли, является очередным свидетельством нарушения ею норм и принципов международного права.

Россия пытается показать, что она выполнила решение Морского трибунала, когда освободила 24 моряков. Однако, подчеркивает Зеркаль, решение не выполнено, и Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права.

«Україна звернулась до Росії з вимогою віддати кораблі» – ця новина сколихнула сьогодні мережу. Водночас, перший раз… Geplaatst door Lana Zerkal op Maandag 4 november 2019

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» вместе с экипажем суден. Всего там было 24 украинских моряка. Их отпустили 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

В начале октября глава МИДа Вадим Пристайко анонсировал возврат Россией захваченных кораблей «в ближайшее время». В то же время, командующий ВМС Игорь Воронченко заявил, что Россия сообщила Международному трибуналу по морскому праву ложную информацию о возврате украинских военных кораблей. На самом деле, по мнению Воронченко, Россия не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии.