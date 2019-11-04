Изменение во фракции “Европейская солидарность”: Луценко сложила полномочия депутата

Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата. Состояние здоровья не позволяет ей работать в полную силу, а «отлеживаться за спинами команды не привыкла».

Народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий по состоянию здоровья, сообщила сама народный депутат на своей странице в Facebook.

«Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла», – написала Луценко.

При этом она остается членом партии «Европейская солидарность».

Луценко также призвала власть и оппозицию «сплотиться вокруг государственных интересов, консолидировать общество и защитить страну от внешнего агрессора».

Шановні друзі!Повідомляю, що подала Заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. Стан здоров‘я не дає… Geplaatst door Ірина Луценко op Maandag 4 november 2019

Напомним, Ирина Луценко была избрана в Раду IX созыва по спискам «Европейской солидарности» (№15). В мае она уволилась с должности представителя президента в Раде.