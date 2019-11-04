Сталинские методы ФСБ: украинцев принуждают к сотрудничеству в Крыму угрозами и шантажом

Контрразведка СБУ предупреждает граждан о необходимости быть осмотрительными и осторожными во время пребывания на территории временно аннексированного Крыма.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ в оккупированной Автономной республике Крым заставляют украинцев на пункте пропуска «Джанкой» давать согласие на конфиденциальное сотрудничество, сообщает пресс-служба СБУ.

«Контрразведчики установили, что самым рьяным вербовщиком украинских граждан на админкордони является российский спецслужбист Батталов Алмаз Мубарякович, 26.05.1982 года рождения, уроженец города Баймак, Республика Башкортостан, РФ», – говорится в сообщении.

Этот чекист – сторонник сталинских методов и не чурается в своей работе самых грязных приемов.

«К сотрудничеству он «склоняет» шантажом, запугиванием, физическим и психологическим давлением, угрозами о запрете въезда на полуостров», – отмечают в сообщении.

СБУ предостерегает граждан быть бдительными и осторожными во время визитов на полуостров, не привлекать к себе лишнего внимания ФСБ РФ и сообщать правоохранителям о фактах вербовки враждебными спецслужбами.