“Подвиг” поклонника “русского мира”: россиянин осквернил памятник “Небесной Сотне” под Киевом

В Вишневом россиянин, имеющий вид на жительство в Украине, повредил флагшток возле памятника «Небесной Сотне» и выпрыгнул из окна третьего этажа в полиции.

В городе Вишневое Киевской области 45-летний гражданин Российской Федерации повредил флагшток с флагом Организации украинских националистов возле памятника «Небесной Сотне», сообщила пресс-служба местной полиции в Facebook.

О действиях хулигана в полицию сообщил очевидец, который заметил вандала из окна своей квартиры.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что повредил флагшток 45-летний гражданин РФ, который приехал к родственникам в село Святопетровское. Он имеет вид на постоянное место жительства в Украине.

Фото с места события. Фото с места события. Пред 1 из 2 След

«Нарушитель при общении с полицейскими вел себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. В то время, когда вышел в коридор за естественными потребностями, неожиданно выпрыгнул в окно с третьего этажа админздания. Полицейским мужчина объяснил свой «полет», что для него просто играет громко музыка. Для оказания медицинской помощи полицейские вызвали скорую. «Прыгуна» доставили в больницу с травмами тела», – сообщили в полиции.

В отношении нарушителя составлен админпротокол по статье «мелкое хулиганство»».

Сейчас готовится ходатайство об отмене иностранцу вида на жительство, выдворении его из страны с запретом дальнейшего въезда в Украину.

На Київщині росіянин пошкодив флагшток з прапором Організації українських націоналістівАкт вандалізму стався у місті… Geplaatst door Поліція Київської області op Maandag 4 november 2019

Напомним, 13 августа президент Владимир Зеленский подписал указ об упрощении процедуры получения украинского гражданства для иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали (берут) участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и граждан России, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям.