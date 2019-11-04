Кремлевская инспекция на Донбассе: депутат Госдумы посетил Золотое после отведения войск

Российский депутат Госдумы Журавлев посетил Золотое после отвода украинских войск. Он попал на оккупированную часть Украины через неподконтрольный участок границы с Россией.

1-2 ноября 2019 года депутат российской Государственной думы, глава шовинистической партии «Родина» Алексей Журавлев побывал на позициях российско-террористических сил в Золотом Луганской области. Как информируют росСМИ и ресурсы сепаратистов, он проверил выполнение украинской стороной условия о «разведении сил» и соблюдение «тишины», а также пообщался с боевиками, передает Еспресо.TV.

«Я смог убедиться, что на данный момент все условия соблюдаются. Впервые украинская сторона решила внезапно отвести войска. Действительно, их здесь нет. Мы посмотрели, и это так», – отметил он.

Как видно из обнародованных фото– и видеоматериалов, Журавлева сопровождали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и совместного Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

При этом Журавлев находился там со своим визитом «официально», не прячась.

В частности, он дал комментарий «пресс-службе» террористического подразделения «народная милиция «ЛНР», а также встретился с формальным главарем «ЛНР», бывшим генералом СБУ Леонидом Пасичником, который нарушил присягу и перешел на сторону оккупантов.

В Луганске – по случаю приезда Журавлева – был устроен концерт и ярмарка со скидками на овощи и фрукты.

Следует отметить, что Журавлев попал на оккупированную часть суверенной территории государства Украина через неподконтрольный участок границы с Россией. Соответствующего комментария украинского Министерства иностранных дел по этому поводу пока нет.

Напомним, 29 октября Украина начала отвод войск в районе Золотого Луганской области, несмотря на то, что ежедневным обстрелы со стороны боевиков продолжаются. 1 ноября Украина объявила о завершении разведения сил в Золотом.