“Голос России”: лучшей российской певицей MTV признана украинская Maruv

В испанской Севилье в воскресенье, 3 ноября, прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards. Певица Тейлор Свифт одержала победу в категории «Лучшее видео» за клип «ME!», кроме того, ее признали лучшей исполнительницей США. Лучшей исполнительницей из России по версии MTV Europe Music Awards стала певица Maruv из Украины, сообщается на сайте премии.

Лучшей песней признали композицию певицы Билли Айлиш «Bad guy».

Лидером по количеству номинаций и главным фаворитом премии считалась Ариана Гранде, которая была представлена в семи категориях, но в итоге не удостоилась ни одной награды.

В 2019 году впервые в истории премии вручали приз «Рок-иконе»: в этой категории одержал победу вокалист Oasis Лиам Галлахер.

Также награды вручались и лучшим исполнителям из различных стран. Так, лучшей исполнительницей из Германии признали рэп-певицу Juju, которая соперничала в своей категории, в частности, с группами Rammstein и AnnenMayKantereit.

Напомним, Maruv должна была представлять Украину на конкурсе «Евровидение – 2019», но отказалась из-за разногласий с Национальной общественной телерадиокомпанией.