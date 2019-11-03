Спонсор терроризма в Ливии попался на фальшивых деньгах

Власти Мальты конфисковали крупную партию неофициальных ливийских банкнот, которые вероятней всего переправлялись из России для финансирования ливийских боевиков.

На Мальте задержана партия неофициальных банкнот, которые могли переправляться из России для непризнаного ливийского правительства в Байде. Как сообщает «Times of Malta», средства предназначались генералу Халифу Гафтару, войска которого ведут наступление против поддерживаемого ООН правительства Ливии, которое находится в Триполи.

«Власть Мальты задержала крупную партию неофициальной ливийской валюты, как считается, предназначалась для полевого командира Халифа Гафтара, который ведет наступление южнее Триполи», – говорится в сообщении.

Считается, что наличные происходят с российской монетного двора, который печатал деньги для непризнанного ливийского правительства, базирующаяся в городе Байда.

Напомним, что после того, как Дания разрешила «Газпрому» продолжить строительство газопровода «Северный поток-2» в парламенте страны ряд партий выразили свое недовольство.