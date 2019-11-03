СМИ: отношения Баканова с Богданом проблемные, но драки не было

Появилась новая информация о борьбе за контроль и влияние на СБУ в кабинетах Офиса президента. По данным источников «Цензор.Нет», на этой неделе состоялось совещание в ОП по вопросу эффективности действий СБУ с участием самого президента – но драк не было, пишет на своей странице в Facebook главный редактор издания Юрий Бутусов.

«О драках в Офисе президента. По данным источников Цензор.Нет, на этой неделе состоялось совещание в ОП по вопросу эффективности действий СБУ с участием самого президента – но драк не было. Было совещание по вопросу эффективности работы Главного следственного управления СБУ, по ходу которого были резкие оценки, но голос не повышался, общего решения никто не принял», – пишет журналист.

Отношения Ивана Баканова с главой Офиса президента Андреем Богданом действительно можно охарактеризовать как весьма проблемные. Богдан давит, глава СБУ не допускает какой-либо критики и любых действий со стороны главы ОП, которые он расценивает как вмешательство в свои дела и свои полномочия.

«После совещания в ОП, по данным источников, председатель СБУ Иван Баканов направил президенту Владимиру Зеленскому представление об увольнении Владислава Бухарева с должности первого заместителя председателя СБУ – начальника главного управления «К». На различных уровнях и кулуарно сейчас обсуждаются замены других зампредов СБУ – Дублика, Карпенко, Баранецкого, но реальных кадровых решений на сегодняшний день нет», – отмечает Бутусов.

Ситуация выглядит весьма скандально. Президент Зеленский уволил Бухарева с более высокой по рангу должности главы Службы внешней разведки и назначил на главк «К» 12 сентября, то есть меньше двух месяцев назад. За это время кадровых перестановок Бухарев не осуществил, всех заместителей и начальников подразделений в «К» назначил сам председатель Баканов, Бухарев работал с теми, кто есть. За это время почти каждый день «К» проводило задержания, обеспечивало действия ДБР.

Бухарев о вероятных кадровых перестановках узнал из вопроса «Цензор.Нет»:

«Мне ничего не известно об увольнении. Думаю, что о кадровых решениях, если они на самом деле есть, мне бы сообщили при личной встрече. Я – военнослужащий, у меня не политическая должность, и я должен подчиняться приказам. Моя совесть чиста – за два месяца в главке «К» вся моя работа и ее результаты на виду. Никаких претензий, служебных расследований, уголовных дел, против моих сотрудников за время моего пребывания в должности не было, нет даже критики в соцсетях, ни к каким скандалам или интригам я не причастен. Более ничего комментировать не могу, не знаю».

Судя по всему, причина представления на увольнение Бухарева та же, что и причина его назначения – политический контроль за СБУ и борьба за полномочия. Президент Владимир Зеленский назначил Бухарева на пост первого зампреда СБУ своим решением, без согласования с Бакановым, и это, очевидно, было воспринято как недоверие.

«По сути Баканов показал Зеленскому, что отказывается работать с руководителями, которых президент ему назначает сам, через голову председателя. Логика понятна. Но понятно теперь и то, что назначение и представление на увольнение Бухарева – результат дефицита доверия и взаимодействия внутри команды Зеленского. Кадровые перестановки будут продолжаться, потому что рациональной политики в сфере обороны и безопасности власть выработать пока не может. Совещание у президента по вопросу повышения эффективности работы СБУ заметно обострило противоречия и борьбу за власть в президентской команде, в таких условиях хаотичность будет нарастать», – подытожил Бутусов.

В Офисе президента идет борьба за СБУ. Баканов намерен уволить Бухарева, Бухарев: "Мне ничего не известно об увольнении"… Geplaatst door Юрий Бутусов op Zondag 3 november 2019

Напомним, что сегодня обнародована информация от том, что журналист Аркадий Бабченко уехал из Украины. Куда точно – не известно, но сам журналист в комментарии намекнул где находится в данный момент.