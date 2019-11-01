Парламентский скандал в Дании: партии недовольны уступкам России по «Северному потоку-2»

После того, как Дания разрешила «Газпрому» продолжить строительство газопровода «Северный поток-2» в парламенте страны ряд партий выразили свое недовольство.

Ряд датских партий недовольны решением позволить России строить «Северный поток-2», сообщает датское издание «Berlingske».

«Если кто и зол больше всех, так это я», – возмутился глава парламентского комитета по внешней политике Мартин Лидегор.

И «Радикальная Венстре», также известна как Социал-либеральная партия Дании, и Красно-зеленая коалиция, союзники Социал-демократов по так называемому «красному блоку», недовольны, что российская газовая компания получила разрешение на строительство трубопровода в Германию.

Дания попала в геополитические тиски. У Датского энергетического агентства не оказалось иного выбора, кроме как разрешить российскому газопроводу «Северный поток-2» пройти через датский континентальный шельф.

Датских территориальных вод газопровод не коснется. Так что это сугубо административное решение, и отказать по соображениям безопасности было нельзя.

«Это решение неизбежное, но неприятное. Но если кто и зол больше всех, так это я», – говорит представитель «Радикальной Венстре» по внешнеполитическим вопросам Мартин Лидегор (Martin Lidegaard), глава парламентского комитета по внешней политике.

В среду Датское энергетическое агентство дало разрешение на прокладку газопровода «Северный поток – 2» к юго-востоку от острова Борнхольм.

Разрешить строительство трубопровода Данию обязывают закон о континентальном шельфе и Конвенция ООН по морскому праву – по соображениям ресурсов и окружающей среды

«Газопровод будет построен, тут ничего не попишешь. Но переходу на зеленую энергетику он никак не поможет», – говорит Мартин Лидегор.

Лидегор напоминает, что ЕС карает Россию санкциями и стремится к использованию экологически чистой энергии, чему вообще-то противоречит разрешение на строительство. При этом он надеется, что система ЕС поможет смягчить отрицательные последствия.

По газопроводу российский газ хлынет в Европу. Споры вокруг трассировки маршрута через Балтику не утихают уже несколько лет.

Этот газопровод – клубок политических противоречий. Его строительства добиваются Германия и Россия, но ряд союзников, в том числе США, страны Прибалтики, Украина и Польша, наоборот, стараются ему помешать.

В Красно-зеленой коалиции тоже недовольны, что русские получили зеленый свет на транспортировку газа через датские воды.

«Благодаря «Северному потоку – 2» зависимость Европы от российского газа лишь вырастет. Хотя награждать Россию за ее агрессивное поведение по всему миру никак нельзя.

Важно, чтобы Дания и Европа избавились от поставок ископаемого топлива от столь жестокого режима, как российский», – заметила представитель Красно-зеленой коалиции по вопросам экологии Май Вилладсен (Mai Villadsen).