Дедовщина в российской армии: солдат-срочник Шамсутдинов намерено расстрелял своих мучителей

25 октября 2019 года в России 20-летний солдат-срочник, казанский татарин Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев, которые ранее издевались над ним – били и окунали головой в унитаз. Как сообщает крымскотатарский телеканал «ATR», получивший в распоряжение эксклюзивные материалы по делу, солдат не раскаивается в содеянном и его действия не были следствием.

Трагедия произошла в войсковой части 54160 в поселке Горный в Забайкалье (РФ).

Ранения получили десять человек, восемь из них погибли. В рапорте отмечается, что Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев при разряжании оружия в 18:20 по местному времени.

«При разряжании оружия рядовой Шамсутдинов Р.С. присоединил магазин к автомату и расстрелял личный состав подразделения немедленного реагирования (ПНР)», – сказано в документе.

Также отмечается, что предварительная причина случившегося – «неуставные отношения».

Во время расстрела погибли восемь человек: два офицера, два контрактника и четверо солдат-срочников. В их числе капитан Евсеев 1989 года рождения, старший лейтенант Пьянов 1990 года рождения, рядовой Никитин 1998 года рождения, рядовой Богомолов 1999 года рождения, рядовой Похитило 1999 года рождения, рядовой Куроков 1998 года рождения, скончавшийся в госпитале рядовой Андреев 2000 года рождения. Ранения получили еще двое военнослужащих – в правую руку и живот, а также в затылок.

Министерство обороны стремительно распространило информацию о том, что трагедия произошла из-за нервного срыва Шамсутдинова «на фоне личных обстоятельств, не связанных со службой». Однако, в соответствии с информации наших источников, Рамиль Шамсутдинов действительно подвергался физическому насилию.

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Как сообщает источник «ATR», в тот день Рамиль Шамсутдинов отказался мыть полы, а командир роты поставил задачу подчиненным «добиться исполнения его задачи любой ценой». Солдаты, в свою очередь, решили это сделать с помощью унижения и издевательств.

Рамиль Шамсутдинов, когда появилась возможность, расправился над караулом. В соответствии с имеющейся в распоряжении «ATR» аудиозаписи, солдат не раскаивается в содеянном.

Шамсутдинова арестовали 27 октября на 2 месяца.

Отметим, войсковая часть № 31600 – это 12-е Главное управление Министерства обороны России, отвечающее за ядерно-техническое обеспечение и безопасность страны. Именно этому управлению подчиняется воинская часть № 54160, в которой служили Шамсутдинов и его жертвы. Это – ремонтно-техническая база (РТБ), осуществляющая эксплуатацию ядерных боеприпасов.