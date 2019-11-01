Пинчук готовит новый политический проект – под Сенцова

Пинчук собирается продвигать на политическом поле новую фигуру – бывшего политузника Кремля, кинорежиссера Олега Сенцова. Это связано с разочарованием в политической силе музыканта и певца Святослава Вакарчука «Голосе».

Зять второго президента Украины Леонида Кучмы и олигарх Виктор Пинчук разочаровался в опекаемой им политической силе музыканта и певца Святослава Вакарчука «Голосе» и присматривается к другим кандидатом на представление своих интересов в политике. Появилась информация, что наиболее вероятным выдвиженцем Пинчука в политике станет бывший политузник Кремля, кинорежиссер Олег Сенцов, сообщает Telegram-канал «Путч».

«Виктор Пинчук якобы разочаровался в проекте «Голос», и сейчас подыскивает замену Святославу Вакарчуку. При этом в качестве одного из наиболее подходящих кандидатов всерьез рассматривается Олег Сенцов», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Возможно на следующих парламентских выборах режиссер выступит в качестве политического игрока или в составе команды, или даже самостоятельного. Впрочем, о походе в политику, как мы сообщали, режиссер заявлял и сам.

«Теперь наблюдаем – будет ли Олег Сенцов главным героем организованых Пинчуком украинских завтраках – на экономическом форуме в Давосе и на Мюнхенской конференции безопасности. Если там засветится Сенцов, то с большой долей вероятности можно будет говорить, что он стал членом команды Пинчука», – добавляют в сообщении Telegram-канала.

Напомним, что на эту неделе в Верховной Раде разразился секс-скандал с депутатом Яременко из-за переписки с проституткой пользователи соцсетей стали придумывать варианты оправданий.

Позже, тот же ресурс опубликовал еще одну переписку нардепа. Он писал девушкам, что женат и что он «новый человек в политике». После этого Яременко извинился перед женой, детьми и президентом.

На скандале с нардепами от «Слуги народа» отыгрался ранее пойманный на рукоблудии в зале заседаний Верховной Рады Илья Кива.