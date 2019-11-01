Лучше из Африки: Макрон испугался ‘нелегальных украинских банд’

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью правому журналу «Valeurs Actuelles» употребил фразу «нелегальные украинские или болгарские банды». Критики обвинили ему подыгрывании сторонникам правых взглядов, передает «Deutsche Welle».

В интервью он также сказал, что всеми силами хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, упомянув при этом и украинцев.

«Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д’Ивуара (…) вместо нелегальных украинских или болгарских банд», – сказал президент Франции «Valeurs Actuelles».

Критики уже заявили, что подобными заявлениями Макрон подыгрывает французским поклонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правопопулистки Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах в 2022 году.

В то же время во французском правительстве выступили в защиту Макрона и подчеркнули важность обращения президента «ко всем французам через все средства массовой информации».