‘Готовься к похоронам’: коррупционеры угрожают министру Милованову и его заместителям

Милованов заявил об угрозах его замам из-за противодействия коррупционным схемам. Министр подчеркнул, что они «этого не боятся».

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что его заместителям угрожают в связи с их деятельностью по противодействию коррупционным схемам, сказал министр в эфире телеканала «1+1».

«Мы уже сейчас принимаем конкретные действия, мы не боимся их предпринимать, хотя моим замам угрожают. За каждое снятие руководителя с потоков мои замы получают смс из серии: «готовься к похоронам себя», «бойся ходить под подъездом» и так далее. Мы этого не боимся», – заявил министр.

Ранее Милованов выразил мнение, что номер «Квартала», в котором высмеивается поджог дома экс-главы НБУ, может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине. Коломойский назвал за это Милованова дебилом.