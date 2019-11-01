Удар по югу и захват Донбаса: Климкин озвучил сценарий России

Климкин «уверен» в военном ударе России по югу Украины. Кремль также попытается расширить зону оккупации на всей территории Донецкой и Луганской областей.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «абсолютно уверен» в военном ударе России по югу Украины, рассказал он в интервью «Радио НВ».

По мнению бывшего главы украинского МИД, Кремль также попытается расширить зону российской оккупации Донбасса по всей территории Донецкой и Луганской областей.

«Если они будут потом раскручивать ситуацию, чтобы «объединить» Донбасс – а они будут, они же паспорта выдают на всем Донбассе, и на нашем тоже. А потом, я абсолютно уверен, будет удар по Югу», – сказал Климкин.

По его мнению, при помощи вооруженной агрессии на юге Украины президент РФ Владимир Путин мог бы попытаться решить проблемы своего рейтинга, контроля над Черным морем, создания «квази-Новороссии» и сухопутных коридоров в Приднестровье и аннексированный Крым. Также это позволило бы отсечь Украину от морского пространства.

Напомним, что президент Владимир Зеленский анонсировал разведение войск в Петровском 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.