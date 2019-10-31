Капитуляция на марше: после Золотого начнется разведение войск в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины. Зеленский сделал такое заявление выступая на совместной пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины 31 октября, передает «Украинская Правда».

«Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке. Если все будет безопасно и в Петровском течение недели, то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском», – заявил Зеленского.

Зеленский также отреагировал на решение Дании – дать разрешение на строительство «Северного потока-2».

По словам президента, такое решение усиливает позиции России и ослабляет Европу. Зеленский заверил, что украинское правительство было готово к такому решению.

Напомним, что Россия перебросила на Донбасс спецназ и «казаков». Подготовкой подразделений руководят офицеры из Южного военного округа ВС РФ.