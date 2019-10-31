Конец ‘эпохи бедности’: госдолг Украины вырос более чем на миллиард долларов

Минфин обнародовал данные по госдолгу на 30 сентября.

Государственный и гарантированный государством долг по состоянию на 30 сентября 2019 года составил 1,99 трлн грн или $82,95 млрд, сообщается в материалах Министерства финансов.

По данным Минфина, за сентябрь сумма госдолга выросла в долларовом эквиваленте на $1,03 млрд или 1,26%, а в гривневом эквиваленте – уменьшилась на 69,44 млрд грн.

Внешний долг составил 1,6 трлн грн (58,06% от общей суммы) или $48,16 млрд, внутренний – 837,91 млрд грн (41,94% от общей суммы) или $347,79 млрд.

Государственный долг составляет 1,75 трлн грн (88% от общей суммы) или $73 млрд. Гарантированный государством долг – 239,7 млрд грн (12%) или $9,95 млрд.

По данным Счетной палаты, укрепление курса гривни повлияло на сокращение объема государственного и гарантированного государством долга более чем на 100 млрд грн.

Ранее сообщалось, что по внешнему долгу запланированные выплаты на четвертый квартал снизились на 1,05 млрд грн – до 8,96 млрд грн, на первый квартал 2020-го остались на прежнем уровне – 35,61 млрд грн.

Пиковые периоды выплат по госдолгу в 2020-м прогнозируются в первом и третьем кварталах – 115,03 млрд грн и 157,81 млрд грн соответственно.